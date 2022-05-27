قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أناهايم (الولايات المتحدة): أعلنت ديزني خلال مؤتمر في كاليفورنيا الخميس عن مسلسل تلفزيوني جديد يدور في فلك "حرب النجوم" ("ستار وورز") ويؤدي دور البطولة فيه الممثل جود لو، لكنها لم تشر إلى أي أفلام روائية جديدة من إنتاجها، نظراً إلى أن الشركة العملاقة في مجال الترفيه تركّز جهودها راهناً على البث التدفقي.

وشارك الممثلان هاريسون فورد وإيوان ماكغريغور في "احتفال حرب النجوم" الذي اقيم في أنهايم ، بالقرب من لوس أنجليس ، بحضور حشد من الهواة، وهو مؤتمر يُعقد كل بضع سنوات عند إطلاق أي فيلم جديد ينتمي إلى مناخات "حرب النجوم".

لكن المسلسلات التلفزيونية طغت على العرض التقديمي مساء الخميس إذ شاهد المعجبون مقاطع من المسلسل المقبل "أندور" ومن الموسم الثالث من "ذي ماندالوريان".

والأهم أن ديزني أكّدت أنها في صدد إنتاج مسلسل "سكيليتون كرو" الذي يتولى النجم البريطاني جود لو الدور الرئيسي فيه، ويُخرجه جون واتس ، مخرج الجزء الأحدث من سلسلة أفلام "سبايدر مان".

وأوضح جون واتس أن المسلسل الجديد يتناول "قصة مجموعة من الأطفال يبلغون من العمر نحو عشر سنوات أتوا من كوكب صغير جداً، وتاهوا في مجرّة حرب النجوم".

وبدأ العرض بحضور إيوان ماكغريغور وهايدن كريستنسن اللذين توليا في مسلسل "أوبي وان كينوبي" دوريهما في الثلاثية الثانية من أفلام "ستار وورز" خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتضمّن برنامج احتفال الخميس عرض حلقتين من المسلسل للجمهور قبل يوم واحد من توفيرهما للجميع على منصة البث التدفقي "ديزني +".

كانت ديزني استحوذت عام 2012 على شركة "لوكاس فيلم" وعلى حقوق الأفلام والمسلسلات المستمدة من "ستار وورز" في صفقة بقيمة أربعة مليارات دولار، وشرعت من فورها في إنتاج ثلاثية سينمائية جديدة تستكمل العمل الأساسي الشهير، إضافة إلى فيلمين مشتقين منها هما "سولو" و "روغ وان"، لكنها خففت بعد ذلك التركيز على الشاشة الكبيرة.

وفضلت شركة الترفيه العملاقة التركيز على المسلسلات التلفزيونية لاسباب عدة أبرزها انخفاض إيرادات دور السينما، وتعليقات نقدية متوسطة الإيجابية على أحدث أفلام "ستار وورز"، والأهم لكونها أطلقت خدمة البث التدفقي التابعة لها.

واستقطبت منصة "ديزني+" أكثر من 130 مليون مشترك منذ إطلاقها عام 2019 ، اي أكثر بكثير مما كان المحللون يتوقعون.

وشكر مؤلف المسلسل الناجح "ذي ماندالوريان" جون فافرو محبي "ستار وورز" على دورهم في تحقيق هذا الإنجاز، وقال "لقد ساعدتم في إنجاح ديزني + عندما كانت في بداياتها".

وأوضح كاتب السيناريو توني غيلروي أن أحداث المسلسل الجديد "أندور" تدور قبل خمس سنوات من أحداث فيلم "روغ وان"، وسيتكون من موسمين يتألف كل منهما من 12 حلقة.

كذلك اشار جون فافرو إلى أن تصوير مسلسل "أسوكا" بدأ أخيراً، وتؤدي دور البطولة فيه الممثلة روساريو داوسون.

ومع أن لدى ديزني ثلاث مشاريع لأفلام طويلة من عالم "حرب النجوم"، يتولى إخراجها كل من تايكا وايتيتي وريان جونسون وباتي جينكينز ، لم يؤتَ الخميس على ذكر أي منها.

وقالت رئيسة شركة "لوكاس فيلم" كاثلين كينيدي لمجلة "فراييتي" المتخصصة إن "فرصاً كثيرة" ستتاح لاحقاً للإعلان عن الأفلام المقبلة.

اختتم اللقاء عوضاً عن ذلك بعرض لملحن موسيقى الأفلام الشهير جون وليامز الذي قاد أوركسترا عزفت الموسيقى التصويرية التي ألّفها لمسلسل "أوبي وان كينوبي"؟

وتلقى جون ويليامز البالغ 90 عاماً إشادة من هاريسون فورد الذي جسّد شخصية هان سولو الشهيرة.

وقال الممثل ضاحكاً "هذه الموسيقى تتبعني في كل مكان أذهب إليه (...) حتى أنها كانت تتصاعد من مكبرات الصوت في الغرفة التي أجري لي فيها آخر تنظير للقولون".

وكشف هاريسون فورد (79 عاماً) إن خامس أفلام سلسلة "إنديانا جونز" شارفَ الانتهاء وسيُعرض في حزيران/يونيو 2023.

خارج مركز مؤتمرات أناهايم ، احتشد الآلاف من عشاق "حرب النجوم" حاملين سيوفاً ضوئية، والتقطوا صورًا مع الروبوت أو محارب الجيداي المفضل لديهم، وتناقلوا تكهنات وشائعات عن كل تلك الأعمال المرتقبة.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر إلى الأحد في هذه المدينة الواقعة جنوب لوس أنجليس.