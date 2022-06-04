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باريس: ستكون مصممة الأزياء خوانا مارتين أول امرأة إسبانية تعرض تصاميمها خلال أسبوع الأزياء الراقية (هوت كوتور) في باريس الذي يقام من 3 إلى 7 تموز/يوليو المقبل، على ما أعلن منظموه الجمعة.

وأوضح اتحاد الهوت كوتور والموضة الذي ينظم هذا الأسبوع لوكالة فرانس برس ان تشكيلة مارتين "ستقدم يوم 7 تموز / يوليو الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".

وتُقدّم تشكيلات أبرز المصممين لموسمي الربيع/الصيف والخريف/الشتاء خلال هذا الأسبوع مرتين سنوياً أمام ضيوف مختارين بعناية.

وافادت المصممة عبر حسابها على إنستغرام أنها ستعرض خلال أسبوع الهوت كوتور تشكيلتها لفصلي الخريف والشتاء وتحمل عنوان "الأندلس"، وهي المنطقة التي تتحدر منها في إسبانيا. وتتميز أزياء مارتين بأنها صيغة جديدة لملابس الفلامنكو التقليدية وتعبّر عن اصولها الغجرية.

وبدأت خوانا مارتين حياتها المهنية عام 1999 في مسقط رأسها قرطبة بجنوب إسبانيا. وفي عام 2003 ، كُرّمت كواحدة من "50 امرأة غجرية في المجتمع الإسباني" ، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

ومن أبرز عارضاتها الدائمات الممثلة روسي دي بالما ، وقد ارتدت نجمات مثل شارون ستون تصاميمها.

وتشارك نحو 30 دار أزياء في أسبوع الهوت كوتور الباريسي، بينها "شانيل" و"ديور" و"جان بول غوتييه".