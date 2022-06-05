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نيويورك: تواجه المغنية الأميركية ماريا كاري اتهاما قضائيا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب أغنيتها الشهيرة لعيد الميلاد "آل أي وانت فور كريسماس إيز يو"، من جانب فنان يطالب بتعويض قدره 20 مليون دولار.

ويدعي المشتكي آندي ستون أنه شارك في كتابة وتسجيل أغنية تحمل الاسم نفسه في عام 1989، من دون أن يأذن باستخدامها على الإطلاق، بحسب نص الشكوى المقدمة الجمعة في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

ويطالب المدعي بتعويض قدره 20 مليون دولار من ماريا كاري التي طرحت أغنيتها الشهيرة عام 1994.

يتهم آندي ستون المغنية ووالتر أفاناسييف الذي شارك في كتابة العمل الميلادي، بأنهما "شاركا عن علم وقصد ونية مسبقة في عملية تهدف إلى انتهاك" حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

ولا تزال أغنية "آل أي وانت فور كريسماس إيز يو" من أنجح الأعمال الغنائية على الإطلاق: فقد تصدرت المبيعات في أكثر من 20 دولة، ويتم بثها على نطاق واسع كل عام.

وبيع من الأغنية الضاربة 16 مليون نسخة، ويقال إنها درّت على ماريا كاري حوالى 60 مليون دولار على مدى ثلاثة عقود.

في المقابل، حققت أغنية آندي ستون، المسجلة مع فرقته "فينس فانس أند ذي فاليانتس"، نجاحا متواضعا لدى محبي موسيقى الكانتري.

وفيما تحمل الأغنيتان العنوان نفسه، فإنهما تختلفان في الموسيقى والكلمات.

مع ذلك، يتهم آندي ستون المغنية، بعد حوالي ثلاثين عاما على طرح عملها، بالسعي إلى "استغلال الشعبية والأسلوب الفريد" لأغنيته مع إثارة "ارتباك".

وتشير الوثيقة المرفوعة إلى القضاء في لويزيانا إلى أن محامي المدعي اتصلوا بماريا كاري وشريكها في التأليف العام الماضي، لكنهم "لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق".

ولم يتسن الاتصال بممثلي المغنية للتعليق.

وفي المجموع، تم تسجيل 177 أغنية تحمل عنوان "All I Want for Christmas Is You" على الموقع الإلكتروني لمكتب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة.