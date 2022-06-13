قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



صدر بحر هذا الأسبوع للكاتب خالد ساحلي كتاب :" في المواطنة دراسات وأبحاث" عن مؤسسة دار الوطن اليوم لصاحبها الروائي كمال قرور.

الكتاب عبارة عن قراءة في مفهوم المواطنة بكل أبعادها المختلفة وتقاطعاتها، وعن أهمية التكامل المعرفي والحاجة إلى ضرورة الفهم والبحث في المعنى، إن على مستوى العلوم والمعارف المختلفة الدنيوية، أو على مستوى العلوم الدينية.

يعتبر الكتاب محاولة لملامسة الواقع الحقيقي والواقع الرقمي على حد سواء، وإدراك المفاهيم المتقاطعة مع المواطنة، في سبيل تقريبها للمواطن في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي ظل ما يشهده المجتمع المدني في الوطن العربي والإسلامي، وفي ظل ثورة وسائل الإعلام والاتصال الجديدة، والانفتاح الديمقراطي، والثورة الرقمية، وفي كيفية استخدام المفهوم لأجل اقتراحات لتنشئة اجتماعية.

