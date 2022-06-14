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إيلاف: هددت الفتاة، التي زعمت وسائل اعلام اسبانية بأنها عشيقة جيرارد بيكيه، برفع دعاوى قضائية نظراً لتشويه سمعتها، مشيرة إلى أن هوية العشيقة الحقيقية ستظهر إلى العلن قريباً.

وظهرت فتاة في برنامج "سوشيليت" الإسباني تحت اسم "سي إم" لتدافع عن نفسها بعدما انتشرت أخبار أنها السبب الذي دفع بيكيه قائد برشلونة الإسباني إلى خيانة شاكيراً.

وقالت "سي إم": "أنا أصبحت جزءاً من القصة دون علمي، ولم أتخيل يوماً أن أكون في هذا المكان وأن تظهر معلوماتي الشخصية إلى العلن".

وذكرت: "أنا لا أعرف جيرارد بيكيه على الإطلاق، لقد ربطوني به دون سبب نظراً لأن وسائل الإعلام لا تعرف هوية البنت المراد الكشف عن شخصيتها، أنا مجرد فتاة أؤدي امتحاناتي الجامعية حالياً ولا أتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسي، وهذا ما دفعني إلى الخروج والحديث".

ودعت "سي إم": "أرجو من الجميع تركي وشأني، لقد عانيت كثيراً وأؤكد أن أي إشارة لاسمي مستقبلاً في هذه القضية ستجعلني أتوجه إلى رفع دعوى قضائية، حتى يصمت الجميع ويجعلوني أعيش حياتي بسلام".

واختتمت الفتاة حديثها: "اسم الفتاة المنشودة قريب من اسمي وهي فتاة تعيش بمدينة برشلونة وتعمل في مكان يتردد عليه بيكيه، وبحسب معلوماتي فإن اسمها سيخرج إلى العلن في القريب العاجل".