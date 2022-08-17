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لوس انجليس: أعلن إيزرا ميلر، نجم فيلم الأبطال الخارقين المنتظر "ذي فلاش" من إنتاج شركة "وارنر براذرز"، الثلاثاء أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وبدأ العلاج بعد توقيفه مرات عدة من الشرطة.

وقال الفنان في بيان أرسله ممثلوه إلى وكالة فرانس برس "بعد أن مررت أخيراً بفترة أزمة شديدة، أدرك الآن أني أعاني من مشاكل نفسية معقدة وبدأت في الخضوع للعلاج".

واتُهم إيزرا ميلر (29 عاماً)، الذي أدى سابقًا شخصية "فلاش" في إنتاجات كبيرة عدة بينها "جاستيس ليغ"، بالسطو في أوائل أغسطس في فيرمونت، وبالإخلال في النظام العام إثر توقيفه مرتين في هاواي.

وأثارت هذه الحوادث، إضافة إلى مزاعم عن مواجهة جسدية مع امرأة في أيسلندا لم تسفر عن شكوى، تساؤلات حول مستقبل فيلم "فلاش" وأيضاً عن مسيرة الفنان.

وأضاف بيان ميلر "أريد أن أعتذر لأي شخص قد يكون قلقا أو منزعجا من سلوكي السابق"، مؤكداً أنه يريد "القيام بالعمل اللازم للعودة إلى فترة صحية وآمنة ومنتجة" في حياته.

على الرغم من هذه المحطات الجدلية، أكدت شركة وارنر براذرز، أخيراً نيتها طرح فيلم "ذي فلاش" في الموعد المقرر في الصيف المقبل.

وقد تم بالفعل الانتهاء من تصوير الفيلم الذي تقدر ميزانيته بنحو 200 مليون دولار.