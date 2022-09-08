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لندن: قدم مسلسل الرسوم المتحركة البريطاني Peppa Pig (بيبا بيغ) الذي يجسد شخصية خنزير ويحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال حول العالم، للمرة الأولى شخصيّتي أمّين مثليتين، في خطوة لقيت إشادة من أوساط مجتمعات المثليين.

ففي الحلقة 41 من الموسم السابع من مسلسل الرسوم الكاريكاتورية العالمي الشهير، والتي بثتها القناة الخامسة البريطانية الثلاثاء، ترسم "بيني"، وهي شخصية دب قطبي، أفراد عائلتها وتعرّف زملاءها في الصف بـ"أمي وأمي الأخرى".

وتردّ مدرّستها "هذا لطيف"، بينما نرى لاحقاً في الحلقة الأمَّين تأتيان لاصطحاب ابنتهما من المدرسة.

وحظيت الخطوة التي تمنح حضوراً للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً في برامج الأطفال حيث لا يزال تمثيلهم نادراً، بإشادة من أوساط المدافعين عن المثليين على الشبكات الاجتماعية.

وكتب أحد المستخدمين على تويتر "هذه هي الطريقة التي يجب أن نعلم بها الأطفال الصغار منطق عدم الإقصاء"، مضيفا "لسنا بحاجة للتحدث معهم عن الجنس. فقط عن جميع أنواع العائلات. سوف يكتشفون الباقي عندما يحين الوقت".

ورغم أن شخصيات مثلية ظهرت سابقاً في برامج مخصصة للأطفال، فهذه أول مرة تُقدّم فيها مثل هذه الشخصيات في مسلسل "بيبا بيغ" منذ إطلاقه قبل 18 عاماً.

وقبل عامين، دعت عريضة حصلت منذ ذلك الحين على ما يقرب من 24 ألف توقيع، إلى إنشاء أسرة تضم أبوين من الجنس نفسه في "بيبا بيغ".

وأُطلق مسلسل الرسوم الكاريكاتورية البريطاني الشهير هذا عام 2004، ولاقى نجاحاً عالمياً كبيراً. وهو متوفر في أكثر من 180 منطقة حول العالم.

كما أن مسلسلاً بريطانياً آخر للأطفال ذا شهرة عالمية، "توماس أند فرندز"، سيقدم أيضاً اعتباراً من 21 سبتمبر على القناة الخامسة شخصية مصابة بالتوحد، وضع صوته عليها طفل يبلغ تسع سنوات هو نفسه مصاب بالتوحد.