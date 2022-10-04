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واشنطن: غيّب الموت نجمة موسيقى الكانتري الريفية الأميركية لوريتا لين التي توفيت الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاماً، بحسب ما أفادت عائلتها في بيان.

وكانت لين المتحدرة من كنتاكي واحدة من أوائل النساء اللواتي ارتقين إلى قمة هذا النوع الموسيقي في الولايات المتحدة خلال ستينات القرن العشرين وسبعيناته.

كتبت عائلتها "توفيت والدتنا العزيزة لوريتا لين بسلام هذا الصباح في 4 تشرين الأول/أكتوبر، أثناء نومها في مزرعتها في هوريكاين ميلز" في ولاية تينيسي.

وامتنع عدد من المحطات الإذاعية عن بث مجموعة من أغنيات لين التي كانت تتطرق إلى مواضيع نسائية حميمة، لكن ذلك لم يحل دون أن يصبح بعضها من أشهر الأغنيات في هذا النوع من الموسيقى الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

واستلهمت هذه المغنية العصامية التي ولدت في عائلة فقيرة وكانت الكبرى بين ثمانية أشقاء كلمات أغنياتها من طفولتها وتجاربها الخاصة كعروس شابة واضطرابات علاقتها الغرامية.

وفي العام 1966 كتبت "دير أنكل سام" التي كانت من أولى الأغنيات التي تناولت ماساة حرب فيتنام.

وباتت عام 1988 من النجوم الذين تم تخليدهم في قاعة مشاهير موسيقى الكانتري، وحصلت على عدد كبير من الجوائز الفنية، من بينها وسام الحرية الرئاسي المرموقة، وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة، قلّدها إياه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2013.

وفي عام 2021، أي قبل شهر من بلوغها التاسعة والثمانين، أصدرت ألبوم "ستيل وومان إيناف" الذي تضمن أغنيات جديدة.