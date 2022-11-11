قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



نيويورك: دانت محكمة مدنية في نيويورك الخميس السينمائي الكندي الحائز جائزتي أوسكار، بتهمة اغتصاب وكيلة إعلانية سنة 2013، وفرضت عليه دفع تعويض لها قدره 7,5 ملايين دولار.

وحوكم مخرج "كراش" وكاتب سيناريو "مليون دولار بايبي" و"كازينو رويال"، البالغ 69 عاما، أمام لجنة محلفين مدنية في محكمة نيويورك العليا، إثر محاكمة انطلقت في 19 أكتوبر.

ويواجه هاغيس منذ ديسمبر 2017 اتهاما من الوكيلة الإعلانية هالي بريست العاملة في السينما، باغتصابها في يناير 2013 حين كانت تبلغ 26 عاما.

وبعد انطلاق حركة "مي تو" ("أنا أيضاً") المناهضة للتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء، واجه السينمائي اتهامات بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء أخريات.

لكن مثوله أمام المحكمة في نيويورك مرتبط حصراً بالاتهامات الموجهة من هالي بريست والتي دأب المخرج الكندي على نفيها.

وهو غير ملاحق أمام القضاء الجنائي على خلفية اتهامات الاغتصاب هذه.

وكان بول هاغيس أوقف في يونيو الفائت في جنوب إيطاليا على خلفية شبهات جديدة بالاعتداء الجنسي على شابة، وهو ما نفاه أيضا المخرج.

وخلال المحاكمة أمام القضاء المدني، قال محامو المخرج الأربعاء أمام هيئة المحلفين الشعبية في محكمة نيويورك إن هالي بريست رفعت شكواها بدفع من كنيسة سينتولوجيا التي ينتقدها بول هاغيس إثر قطع صلاته بها.

لكنّ محامي المدعية نفوا هذه الفرضية.

وفي الشكوى التي قدمتها، تقول هالي بريست إن المخرج أصرّ عليها بعد المشاركة في عرض لفيلم في مانهاتن في 31 يناير 2013، بأن ترافقه لتناول المشروب في منزله، رغم إبلاغها إياه بأنها تفضل الذهاب إلى حانة لهذه الغاية.

وتقول المدعية إن بول هاغيس عرض عليها مرارا ممارسة الجنس لكنها صدته، إلى أن أرغمها على القيام بأعمال جنسية معه ثم اغتصبها.

وعلقت هالي بريست في بيان على الحكم قائلة "أنا ممتنة للفرصة التي أتيحت لي للذهاب إلى المحكمة وتحصيل حقي وتحديد المسؤولية، وبأن هيئة المحلفين قررت متابعة الوقائع وصدّقتني".

وحصل هاغيس الذي اشتهر بمشاركته في تأليف مسلسل "ووكر تكساس رينجر" على جائزتي أوسكار في فئتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن "كراش". وتولّى أيضاً كتابة سيناريو فيلم "مليون دولار بايبي" وفيلمي "كازينو رويال" و"كوانتوم اوف سولاس" من سلسلة جيمس بوند.