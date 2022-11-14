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باريس: سيقام متحف-مدرسة ألبيرتو جاكوميتي الذي سيضم أكبر مجموعة في العالم من أعمال الفنان (1901-1966)، في ساحة ليزانفاليد في باريس عام 2026، على ما أعلنت مؤسسة جاكوميتي الاثنين.

وقالت كاترين غرونييه، مديرة المؤسسة التي أنشأتها عام 2003 في باريس أنيت جاكوميتي أرملة الفنان السويسري لوكالة فرانس برس إن هذا المكان الجديد الذي سيقام تحت المحطة السابقة لساحة ليزانفاليد والذي تبلغ مساحته 6000 متر مربع، "سيضم متحفا يعرض بشكل دائم وبالتناوب جزءا كبيرا من نحو 10 آلاف عمل من أعمال جاكوميتي جمعتها المؤسسة ومعظمها غير متاح للجمهور حاليًا".

وأضافت أنه سيضم أيضاً "معارض للفن الحديث والمعاصر تحاكي روح جاكوميتي" و"مدرسة إبداع غير مهنية تستهدف الجميع، أطفالاً وكباراً، من ذوي الخبرة أو المبتدئين".

وأشارت غرونييه إلى أن معهد جاكوميتي الواقع في الدائرة الرابعة عشرة في باريس، سيبقى في مكانه لكن "ستتم إعادة تصميم نشاطاته".

وهو حالياً يضم مشغل جاكوميتي الذي تبلغ مساحته نحو عشرين متراً مربعاً وسينقل إلى المتحف المستقبلي.