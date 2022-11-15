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من المقرر عرض الفيلم الوثائقي "المنزل الصامت"، الذي سيكون مرآة للمجتمع الإيراني من إخراج "فرناز جورابشيان" و"محمد رضا جورابشيان" في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان "ایدفا" السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في هولندا، وسيقوم مخرجوه بتقديم حضور هذا الحدث المرموق، رغم منع مخرج هذا الفيلم من مغادرة البلاد.



جدير بالذكر ان الفيلم الوثائقي "المنزل الصامت" (خانه خاموش) Silent House من إخراج "فرناز جورابشيان" Farnaz Jurabchian و "محمد رضا جورابشيان" Mohammadreza Jurabchian ومونتاج "هايدة صفي ياري" وإنتاج مشترك من إيران وفرنسا وكندا وقطر والفلبين.

في أول ظهور دولي له، سيتم عرضه في قسم "المسابقة الرئيسية" في الدورة 35 لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية - "ايديفا" IDFA في هولندا، وهو أحد المرشحين لنيل جائزة الأفضل الفيلم الوثائقي الأول لهذا الحدث السينمائي المرموق، ومعه 12 فيلما، يتنافس فيلم وثائقي آخر من مخرجي دول مختلفة على جائزة أفضل فيلم وثائقي في المسابقة الدولية لهذا الحدث السينمائي.





في السياق، وفي المؤتمر الصحفي لهذا الحدث السينمائي البارز، قال "اوروا نیرابیا" Orwa Nyrabia رئيس مهرجان الفيلم الدولي "ايديفا": فارناز ومحمد رضا جورابشيان من إيران يأخذوننا إلى موطن أجدادهم. فيلم ناضج للغاية، بطريقة ملحمية، منزل عمره مائة عام في مدينة طهران بإيران، منزل ينتمي إلى الطبقة الوسطى العليا، عائلة عاشت هناك لثلاثة أجيال. قصة الناس الذين عاشوا في ذلك المنزل. إنها مرآة لتاريخ إيران قبل ثورة 1979 وحتى اليوم. رحلة سياسية عميقة تأخذنا إلى جزء أو جانب من إيران اليوم ، في رأيي ، مفيد للغاية ؛ لأننا نادرًا ما نرى شيئًا كهذا، وغالبًا ما تكون الصورة التي لدينا عن إيران في أذهاننا مشتقة من مصادر نمطية.





وتابع: ان هذا الفيلم الوثائقي لا ينبغي تفويته ونعتقد أنه سيتم مشاهدته في جميع أنحاء العالم ؛ ولأنه من صنع فني للغاية، فإن "المنزل الصامت" من إنتاج " الهه نوبخت" مع شركة "الی ایمج" و "فرناز جورابشيان" و "محمد رضا جورابشيان"، مع شركة "F&M Productions" وشارك في إنتاجه "ستيفاني لوبرون" Stephanie Lebrun و "جويل مارانان" Jewel Maranan ومنظمة الإفلام الكندية تستعد لعرضها العالمي الأول في مهرجان الفيلم الدولي"ايديفا"، وأشرف على التوزيع الدولي لهذا العمل الوثائقي هو من مسؤولية شركة " الی ایمج" Eli Image تحت إدارة "الهه نوبخت" Elaheh Nobakht.





وينعقد مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية الذي يطلق عليه "ايديفا" أكثر المهرجانات الوثائقية شهرة في العالم، والتي ستعرض النسخة الخامسة والثلاثون منه أعمالًا وثائقية لمخرجين من دول مختلفة في عدة أقسام مختلفة تنافسية وغير تنافسية، بما في ذلك ؛ القسم التنافسي الرئيسي "الأفلام الروائية" ، القسم التنافسي "الأفلام النصفية" ، القسم التنافسي "الأفلام الوثائقية للطلاب" والقسم التنافسي "الأطفال والأفلام الوثائقية"، القسم غير التنافسي Luminous والقسم غير التنافسي Frontlight من 9 إلى 20 نوفمبر 2022 في مدينة أمستردام بهولندا.





وفريق عمل الفيلم الوثائقي "المنزل الصامت" الذي تبلغ مدته 100 دقيقة ، والذي تم إنتاجه على مدار 6 سنوات، هم: الكاتب والمخرج: فرناز جورابشيان ومحمد رضا جورابشيان، مدير التصوير محمد رضا جورابشيان، مونتاج: هايده صفی‌یاری، موسيقى: حامد ثابت ، تصميم وتأليف: رامین ابوالصدق، الراوي: فرناز ومحمد رضا جورابشيان، مستشار إعلامي: منصور جهاني، المنتجون: فرناز جورابشيان ومحمد رضا جورابشيان، المنتجون المشاركون: الهه نوبخت، ستيفاني لوبرون، جويل مارانان والجمعية الوطنية الكندية للسينما، إنتاج مشترك من إيران وفرنسا وكندا، قطر والفلبين، سنة الإنتاج: 2022.

