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هونغ كونغ: توفي مذيع محبوب في هونغ كونغ حاز لقب "منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية" في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن 98 عاماً بعد مسيرة مهنية استمرت أكثر من سبعة عقود.

وحظي رينالدو ماريا كورديرو، المعروف لدى محبيه باسم "العم راي"، بتقدير كبير بوصفه اسماً بارزاً في المجال ساهم في انطلاق عدد كبير من الموسيقيين المحليين وعرّف أجيالا من سكان هونغ كونغ على أحدث الاتجاهات في موسيقى البوب في برامجه الإذاعية التي عمّرت طويلا على الهواء.

وأجرى "العم راي" مقابلات مع عشرات أيقونات البوب على مر السنين بينهم فرقتا بيتلز وبي جيز، إضافة إلى إيلا فيتزجيرالد وفرانك سيناترا.

وقالت لجنة نظمت جنازته إن كورديرو توفي الجمعة في هونغ كونغ وسط عائلته وأصدقائه الذين غنوا لوداعه أغنية "يول نيفر ووك آلون" ("لن تمشي وحدك أبدا").

شخصية مميزة

وقال وزير الثقافة في هونغ كونغ كيفين يونغ السبت إن منسق الموسيقى المخضرم كان "شخصية بارزة في الثقافة الشعبية في هونغ كونغ" وقدم "مساهمات كبيرة في المشهد الموسيقي" المحلي.

وعمل كورديرو المولود في هونغ كونغ عام 1924، وهو الخامس بين ستة أبناء في عائلة تنحدر من مهاجرين برتغاليين، كمأمور سجن ثم كمصرفي، قبل أن يتحول إلى الموسيقى مع تقديم أول برنامج له عام 1949.

وأصبح كورديرو اسماً مألوفاً في ستينات القرن الماضي من خلال تقديمه برامج إذاعية عبر محطة RTHK العامة في هونغ كونغ حققت نجاحاً كبيراً في أوساط المراهقين.

وهو حصل على لقب "منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية في العالم" من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 2000.

وتقاعد كورديرو عام 2021، قائلاً لإذاعة RTHK "لقد عشت أفضل ما في الحياة ولدي كل ما أريد أن أكونه، كل ما أردت القيام به".

وذكرت معلومات صحافية أن كورديرو كان يعاني مشكلات في القلب خلال العقد الماضي، ونُقل إلى المستشفى قبل عام عقب إصابته بجلطة دماغية.