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نيويورك: يتشارك أسطورة التنس روجيه فيدرر مع المغنية دوا ليبا والممثلتين ميكايلا كول وبينيلوبي كروث رئاسة النسخة المقبلة لحفلة "ميت غالا" السنوية التي يقيمها متحف متروبوليتان في نيويورك وتشهد مشاركة كوكبة من المشاهير بأزياء استعراضية غريبة.

ويرافق النجوم الأربعة في هذا الحدث عرابة "ميت غالا" رئيسة تحرير مجلة فوغ أنا وينتور التي تترأس سنويا الحدث، على ما أعلن المتحف النيويوركي في بيان.

ويشكل هذا الحدث استعراضا للمشاهير وأمسية اجتماعية منتظرة خصوصا على صعيد التبرعات السخية التي تتخلله، إذ إن "ميت غالا" يمثل مصدر التمويل الرئيسي لقسم الموضة في المتحف ("ذي كوستيوم إنستيتيوت")، مع تمويل فاق 16 مليون دولار سنة 2021.

وفي كل عام، يقام الحدث في أول يوم اثنين من شهر مايو ويرافق افتتاح المعرض الكبير في "ذي كوستيوم إنستيتيوت"، المخصص بنسخة 2023 للمصمم الشهير كارل لاغرفيلد الذي توفي سنة 2019.

كما يثير اختيار رؤساء حفلة "ميت غالا" اهتماما في أوساط الموضة والمشاهير.