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إيلاف: طرحت المغنية السورية لينا شاماميان أغنية جديدة بعنوان "قبل الفجر"، من كلماتها وألحانها، أهدتها لأرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخراً.

وتقول كلماتها:

فراق جديد خلانا نتلاقلى

بعد الغياب لقينا قلوب مشتاقة

وبرغم العتم تحييني بصوتك

وبإيدك تمسك إيدي ونطلع سوى للنور

يذكر ان المغنية السورية كانت قد إنتقدت العقوبات المفروضة على سوريا معتبرة أنها ساهمت في زيادة معاناة المنكوبين بعد الزلزال.

وجاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" عبر نجوم إف إم وأضافت: "أسوأ شيء في الزلزال عدم وجود كهرباء أو بنزين لسيارات الإسعاف، والناس تحت الأنقاض لكن لا توجد قدرة على إنقاذهم لعدم توفر آليات رفع الأنقاض، كما تعاني المستشفيات من عدم وجود الكهرباء، وهذا قتل وليس مجرد عقوبات".