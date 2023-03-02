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باريس: أحيَت دار "سان لوران" في التشكيلة التي عرضتها الثلاثاء خلال أسبوع الموضة في باريس، تصميم بدلة التنورة الذي طواه النسيان، لكنها أضفت عليها لمسة إثارة عصرية.

وعلى منصة مضاءة بثريات تحمل شموعاً، ارتدت عارضات "سان لوران" النحيفات، بنظاراتهنّ الشمسية، بدلات التنورة التي تقوم عليها تشكيلة خريف 2023 وشتائها.

ومع أن الدار بقيت مخلصة للألوان الكلاسيكية، من أسود وأزرق داكن وسواهما، تَمثّلَ طابع الجرأة في قصّات السترات والتباين بينها وبين القطع الواسعة والشفافة التي ترافقها.

كذلك يمكن ارتداء التنورة مع بلوزات ذات عقدة، ويتدلى امتداد هذه العقدة على الظهر كالطرحة، أو مع قمصان شفافة أو بلون الجسم.

وأوضح المصمم البلجيكي أنتوني فاكاريلو في لمحة مكتوبة عن العرض أن "لامرأة سان لوران أن تكشف جسدها إذا شاءت أو أن تخبئه إذا أرادت".

وفي المناسبات المسائية، يمكن الاستعاضة عن التنورة بسراويل الكشمير الضيقة.

ورأى مدير مشتريات الأزياء في متجر "هارودز" سايمون لونغلاند في تصريح لوكالة فرانس برس أن "التشكيلة بدت مأخوذة من أرشيف إيف (سان لوران) نفسه في ثمانينات القرن العشرين، لكنّ أنتوني أضفى عليها طابعه وجعلها عصرية جداً".