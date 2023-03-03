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إيلاف: في موقع "ROKSANDA" ضمن معلم فن الآرت ديكو الشهير في كلاريدج، قدمت العلامة مجموعتها لخريف وشتاء 2023 كإشادة حميمة بالفن والتصميم والمجتمع.

تعكس المجموعة أهمية وجود مسار خاص بالفرد وكذلك الشجاعة لتنفيذه. في المكان، تم سرد الكلمات الحية للفنان والشاعر آركاديا بشكل متناغم. مستوحى من الفنان التشكيلي الياباني، أتسوكو تاناكا - عضو مهم في الحركة الفنية ما بعد الحرب جوتاي - ينعكس التعايش بين الهشاشة والقوة في الفوارق المتفائلة للمجموعات، والتألق الدرامي، والرشاقة الأنيقة التي تحتفي بلمسة الإنسان ضد الآلة.

يتم تفسير التعبيرية التجريدية على أنها حرير فاخر يتحول إلى لوحات فنية لتقنيات طباعة استكشافية تخلق أوهامًا من الصور الظلية ذات الطبقات. يتم أخذ الحجم إلى أقصى الحدود ودمجه مع تشكيلات فنية فائقة الأنوثة لأشكال دائرية تتكرر في جميع أنحاء المجموعة. تظل الخياطة والملابس الخارجية قوية بينما يتم تقديم هياكل جديدة من خلال تحديد الخصر بشكل متزايد.