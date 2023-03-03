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نيويورك: يشارك عدد كبير من نجوم السينما الناطقة بالفرنسية اعتباراً من الخميس في مهرجان يقام في نيويورك للترويج للأفلام الفرنسية في السوق الأميركية، من أبرزهم فيرجيني إيفيرا ولوي غاريل ودومينيك مول.

وتُفتتح الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان "موعد مع السينما الفرنسية" مساء الخميس في مركز لينكولن بنيويورك بفيلم "روفوار باريس" (Revoir Paris)، بحضور مخرجته أليس وينوكور والممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفيرا التي فازت الأسبوع الفائت بجائزة سيزار لأفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم الذي يتناول الآثار النفسية لهجمات 2015 في العاصمة الفرنسية.

الترويج للسينما الفرنسية

واعتبرت المديرة التنفيذية لهيئة "أونيفرانس" التي تُعنى بالترويج للسينما الفرنسية في الخارج وتشارك في تنظيم المهرجان دانييلا إلستنر أن حضور هؤلاء النجوم "يسلط الضوء على ما تمثله السينما الفرنسية للجمهور الأميركي اليوم، من حيث كونها صوتاً بديلاً ورؤية للعلاقات الإنسانية والقضايا العالمية والوعي الجماعي الذي ينعكس في الأفلام المدرجة ضمن المهرجان هذه السنة".

ويتضمن البرنامج أيضاً "لا نوي دي دوز" ("La Nuit du 12") لدومينيك مول الذي نال أخيراً جائزة سيزار لأفضل مخرج، وهي واحدة من ست جوائز بينها تلك الخاصة بأفضل فيلم حصل عليها هذا الشريط الذي يتناول تعقيدات تحقيق في جريمة قتل فتاة في فرنسا.

ويُعرض في المهرجان الذي يستمر إلى 12 آذار/مارس الجاري 21 فيلماً يتناول غير واحد منها قضايا الهوية أو التمييز، على غرار "لا غرافيتيه" (La Gravite) للمخرج والممثل الفرنسي المتحدر من بوركينا فاسو سيدريك إيدو و"ليه سينك ديابل" (Les cinq diables) من إخراج ليا ميسيوس و"آن بوتي فرير" (Un petit frere) لليونور سيراي و"نينه سوبرستار" (Neneh Superstar) لرمزي بن سليمان.

وسيكون لوي غاريل حاضرا لمواكبة غرض فيلمه "لينوسان" (L'Innocent) وكذلك فيلم والده فيليب "لو غران شاريو" (Le Grand Chariot) الذي حصل الأِسبوع المنصرم على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي.