قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تم تسمية حقيبة Chanel 22 نسبة لعام "ولادة" الحقيبة، وقد ابتكرتها المديرة الإبداعية فيرجيني فيارد كجزء من مجموعة ربيع وصيف 2022.

وأصدرت شانيل مقطعاً ترويجياً جديدًا من إخراج ثنائي مصوري الأزياء الهولنديين Inez & Vinoodh ، تظهر فيه جيني من Blackpink.

طور Inez & Vinood هذه القصة من فكرة الشخصية المنقسمة: من ناحية ، لدينا نجمة K-pop المثالية جيني ، ومن ناحية أخرى ، Jennie الشابة المضحكة والجامحة. تلعب جيني شخصيتين ، لكن الفيلم سيكشف ببطء أنهما مجرد جانبين من شخصيتها. كما هو الحال مع الأفلام الثلاثة الأولى من بطولة Lily Rose-Depp و Margaret Qualley و Whitney Peak ، فإن الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة مع Jennie هو الثقة بالنفس: ما الذي يجعلك تشعر بالثقة في حياتك ، سواء كان ذلك مع أصدقائك ، المنزل والطبيعة. كلهم لديهم طرقهم الخاصة في الشعور بالرضا عن أنفسهم ، "قال Inez & Vinood في بيان إعلامي.

بالطبع ، يجب ألا ننسى نجم الفيلم الآخر: حقيبة شانيل 22. تم الكشف عن الحقيبة ، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة المنتجات الجلدية الخاصة بالدار ، في شكل جديد: نسخة مصغرة. إنها ملونة وفريدة وبسيطة ، وهي تحقق الانسجام بين رموز ثقافة البوب مع تلك الخاصة بشانيل - الجلد المبطن ، السلسلة المعدنية المتداخلة مع الجلد ، ميدالية "شانيل باريس" بزخارفها المزدوجة المخرمة. تمثل حقيبة شانيل 22 الحديثة للغاية ، جيلًا جديدًا غير مقيّد ومبدع وعالمي.