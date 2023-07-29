نيويورك: كشف مغني الراب الكندي درايك الجمعة أنه من اشترى خاتم مغني الهيب هوب توباك شاكور الذي صممه قبيل اغتياله والذي بيع في مزاد هذا الأسبوع بمبلغ قياسي بلغ مليون دولار.

وشارك درايك منشورا على إنستغرام يظهر فيه واضعا الخاتم المصمم على شكل تاج والذي بيع الثلاثاء خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب نظمته دار "سوذبيز" لقاء 1,016 مليون دولار شاملا الرسوم والعمولات.

وهذا الرقم أعلى بكثير من التخمين الأولي الذي قدّر سعره ب200 ألف إلى و300 ألف دولار.

تكشف قصة دريك على الإنستغرام عن نفسه كمشتري لخاتم Tupac بقيمة مليون دولار في Sotheby's بنيويورك.

وأوضحت "سوذبيز" أن السعر الذي بيع به الخاتم الذهبي المرصّع بالياقوت والماس بات الأعلى في المزادات لقطعة مرتبطة بموسيقى الهيب هوب.

ويعرف درايك بإنفاقه الباذخ، فقد اشترى في إحدى المرات طائرة بوينغ 767 للاستخدام الشخصي ودفع 104 ملايين دولار لشراء منزل في لوس أنجليس كان يملكه المغني روبي وليامس.

وكان توباك وضع الخاتم خلال حفلة توزيع جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك" في 4 أيلول/سبتمبر 1996، وكان هذا آخر ظهور علني له قبل اغتياله بطلقات نارية في لاس فيغاس بعد تسعة أيام في ظروف لا تزال غامضة، ولم يكن تعدّى يومها الخامسة والعشرين.

واعتُبر شاكور المولود في حي هارلم النيويوركي والذي كانت "كاليفورنيا" و"تشاينجز" و"دير ماما" و"برنداز غات إيه بايبي" أشهر أغنياته، أحد أبرز مغنّي الراب الأميركيين في كاليفورنيا، على ساحل الولايات المتحدة الغربي. ونفذ محققون في لاس فيغاس أخيرا عملية دهم في إطار جهودهم للتوصل إلى كشف ملابسات قضية مقتله قبل نحو 30 عاما.

وكان الخاتم الأبرز في هذا المزاد الذي شمل أكثر من مئة قطعة، من بينها ملابس نادرة وملصقات وصور فوتوغرافية وأشرطة تجريبية أولى لعدد من المغنين الذين اشتهروا لاحقا أو الفرق التي برزت في مجال الراب كفرقة "وو-تانغ كلان".