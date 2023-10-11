لوس انجليس: وافق كتّاب السيناريو في هوليوود بشبه إجماع على الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون باسمهم مع الاستوديوهات، منهين رسمياً أحد أطول الإضرابات في تاريخ هذا القطاع في الولايات المتحدة.

وكتبت نقابة كتّاب السيناريو في الولايات المتحدة (WGA) عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن "99 في المئة" من أعضائها "صوتوا لصالح المصادقة" على الاتفاق مع شركات الإنتاج.

وكانت النقابة أعلنت الشهر المنصرم بعد 148 يوماً من الإضراب أنها توصلت إلى اتفاق مع شركات الإنتاج الكبرى على غرار "ديزني" و"نتفليكس" على زيادة أجور كتّاب السيناريو بعدما تراجعت في عصر البث التدفقي، وعلى تدابير لحمايتهم من الذكاء الاصطناعي.

ولم يكن يوجد أي شك في المصادقة على هذا الاتفاق بغالبية أعضاء النقابة البالغ عددهم 11500، وبدأ الكتّاب عملهم مجدداً، مما أتاح معاودة عرض البرامج الحوارية الأميركية الرئيسية الأسبوع الفائت.

ولكن في موازاة إنهاء كتّاب السيناريو إضرابهم ، يواصل نحو 160 ألف ممثل ومجازف وراقص وسواهم ممن يؤدون أدواراً على الشاشتين الكبيرة والصغيرة الإضراب الذي بدأوه في تموز/يوليو، نظراً إلى عدم توصلهم بعد إلى اتفاق مع الاستوديوهات.

وبدأت الأسبوع الفائت جولة جديدة من المفاوضات بين الممثلين المضربين المنتمين إلى نقابة "ساغ-أفترا" ورؤساء استوديوهات هوليوود.

ورحّب تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون الذي تولى تمثيل أكبر استوديوهات القطاع خلال المفاوضات مع نقابة كتّاب السيناريو، بالمصادقة على الاتفاق الجديد مع الكتّاب، واعتبر الإثنين أن هذه التسوية "توفّر مكاسب وحماية كبيرة" لهؤلاء و"تشكّل تقدماً مهماً" للقطاع.