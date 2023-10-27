باريس: يعاد صباح الأربعاء تثبيت تمثال الشمع المخصص للنجم الأميركي دواين جونسون، الملقب بـ"ذي روك"، في متحف غريفان في باريس، إثر تعديلات أجريت خلال 24 ساعة لجعله أكثر واقعية، بعد أن اشتكى الممثل من "لون بشرة" النسخة الأولى، وفق ما أعلن المدير العام للمتحف لوكالة فرانس برس.

وقال إيف ديلومو "أزلنا تمثاله مساء الاثنين. وعمد حرفيونا إلى تغميق لون بشرته أثناء الليل وطوال النهار"، مضيفاً "تلقينا وعداً من دواين جونسون (...) بالتعريج على المتحف خلال زيارته المقبلة إلى باريس (...) يمكننا إجراء أي تصحيحات إضافية قد يرغب بها".

وأوضح ديلومو "لقد عملنا لأكثر من عام على شخصية (تمثال) دواين جونسون، ولا سيما إعادة إنتاج وشمه المعقد للغاية. استخدمنا الصور لأن دواين لم يتمكن من السفر إلى باريس لوضع اللمسات النهائية على تمثاله".

ويُظهر التمثال الممثل مرتدياً قميص "بولو" بأكمام قصيرة وسروالاً أزرق داكناً، وهو بجوار نجوم آخرين في المتحف أبرزهم ليوناردو دي كابريو وجورج كلوني وميريل ستريب.

وصدر القرار بتخصيص تمثال له في متحف الشمع الفرنسي الشهير من خلال "جوائز غريفان"، التي تُمنح بحسب تصويت من مستخدمي الإنترنت يرشّحون المشاهير المفضلين لديهم.

وانضم الممثل الذي يتحدر من أصول أميركية إفريقية ومن جزر ساموا، الأحد إلى قائمة الشخصيات الذين طالتهم موجات سخرية بسبب تماثيل شمع صُنعت على شاكلتهم، إثر الكشف منتصف الشهر الحالي عن تمثال على شاكلته في متحف غريفان لتماثيل الشمع في العاصمة الفرنسية يُظهره ببشرة فاتحة.

وكتب الممثل الأميركي عبر حسابه الذي يضم 391 مليون متابع على إنستغرام "يرجى العلم أنني سأطلب من فريقي الاتصال بأصدقائنا في متحف غريفان في باريس بفرنسا، حتى نتمكن من العمل على +تحديث+ تمثال الشمع الخاص بي مع إضافة تفاصيل وتحسينات مهمة، بدءاً من لون البشرة".

وسخر الممثل الكوميدي الأميركي جيمس أندريه جيفرسون جونيور، في مقطع فيديو أعاد مشاركته دواين جونسون، قائلا "أنتم تجعلون +ذي روك+ يبدو مثل ديفيد بيكهام. يبدو أن +ذي روك+ على وشك أن يصبح جزءا من العائلة الملكية. أشعر بالإهانة قليلا".

وكان متحف غريفان، الذي يستقبل 800 ألف زائر سنويا ويضم أكثر من 250 تمثالاً لمشاهير، قد أثار الجدل في عام 2018، من خلال تقديم تمثال، لم يكن ناجحاً باعتراف المتحف نفسه، على شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويستغرق صنع أيّ من هذه التماثيل الشمعية ستة أشهر، ويكلف ما بين 50 ألف إلى 60 ألف يورو.