برلين: يمنح مهرجان برلين السينمائي المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي جائزة عن مجمل مسيرته السينمائية خلال دورته المقبلة المرتقبة في فبراير، على ما أعلن المنظمون الخميس.

ويرغب القائمون على الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي، في تكريم "أحد أبرز مخرجي الأفلام العالميين منذ سبعينات القرن العشرين".

وسيتسلم النجم الإيطالي الأميركي المتحدر من صقلية والذي نشأ في نيويورك، جائزة فخرية خلال احتفال مرتقب في 20 فبراير.

وقال مديرا الحدث السينمائي مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان إنّ "مارتن سكورسيزي هو نموذج لا مثيل له لكل من يعتبر السينما فن ابتكار قصة شخصية وعالمية في آن. لقد تأثرنا بأفلامه كمشاهدين وكبشر، وبشخصيات أعماله".

وأضافا في بيان "من دواعي سرورنا أن نستقبل مجدداً صديقاً معتاداً للمهرجان وأن نمنحه أهم جائزة فخرية فيه".

ويقام المهرجان في العاصمة الألمانية بين 15 و25 فبراير.

ويشتهر مارتن سكورسيزي (81 سنة) بأفلامه العميقة التي تتناول رجالاً مضطربين وعنيفين. وتعاون مرات عدة مع مجموعة صغيرة من أهم النجوم السينمائيين بينهم روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو.

وفاز سكورسيزي الذي أنجز أكثر من 70 فيلماً، بجوائز عدة أهمها السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في العام 1976 عن فيلم "تاكسي درايفر" وأوسكار في فئة أفضل مخرج عام 2007 عن "ذي ديبارتد".

وفي الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي، مُنح الدب الذهبي الفخري للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي حضر مواكبة لعرض فيلمه "ذي فايبلمانز".