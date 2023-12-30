لوس انجليس: أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس عن تسطير محضر مخالفة بحق الممثل بيرس بروسنان، نجم سلسلة أفلام جيمس بوند سابقاً، بسبب خروجه عن المسارات المسموح سلوكها في متنزه يلوستون الشهير في الولايات المتحدة.

وكان الممثل الايرلندي الأميركي يسير في أوائل نوفمبر في الحديقة الوطنية الكبيرة المعروفة بينابيعها الساخنة، وتلقى غرامة بسبب "التنقل سيرا على الأقدام في منطقة حرارية"، على ما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، التي قالت إنها اطلعت على نسخة من محضر المخالفة.

ويُطلب من زوار الحديقة التي تبلغ مساحتها 9000 كيلومتر مربع الالتزام بمسارات مصممة خصيصاً لتجنب الانزلاق في المياه الحارقة أو الأحماض تحت الأرض.

وفي العام الماضي، عثر حراس الغابات على قطعة من قدم إنسان في أحد الينابيع الساخنة، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى حوالى 60 درجة مئوية.

وفي عام 2016، توفي شاب بعد سقوطه في أحد هذه الينابيع. وقد نجا صاحب شخصية العميل 007 في أفلام عدة من سلسلة جيمس بوند من هذه المأساة.

تُعد حديقة يلوستون من أكثر الحدائق استقطاباً للزائرين في الولايات المتحدة، وتستقبل ملايين الزوار كل عام.