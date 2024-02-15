العُلا: افتتحت مساحة العُلا للتصميم، الواقعة في حي الجديدة للفنون بمحافظة العُلا، أبوابها اليوم، لتكون نقطة محورية لعرض مبادرات التصميم الواسعة، تماشياً مع رؤية العُلا الداعمة للمشهد الثقافي والفني المزدهر بالمملكة، حيث تأتي تزامنا مع مهرجان العلا للفنون والذي يعد بمثابة احتفال بالفنون البصرية المعاصرة والفنون العامة والتصميم والجولات الفنية وإقامات الفنانين.

وتوفر مساحة العلا للتصميم مكاناً للعرض، وورش عمل، وأرشيف، حيث تم تصميمها لتحتضن وتدعم المصممين المحترفين، والطلاب، ومحبي التصميم بينما تساهم في تعزيز إرث العلا والذي يعمل كمحرك للإلهام الإبداعي والتصميم.

ومن خلال سلسلة من المعارض، وورش العمل والتوثيق التي تشرف عليها القيّمة الفنية على المعرض المهندسة السعودية سارة غني، تهدف مساحة العُلا للتصميم للتواصل مع المصممين المحترفين والناشئين من المنطقة والعالم من أجل استكشاف مبادئ التصميم، ومراحل التصميم المبتكر، وستسمح المساحة بعرض جميع مصادر التصميمات، من الهندسة المعمارية إلى التخطيط الحضري، والإنتاج، والتصميم الجرافيكي.

وتقدم مساحة العُلا للتصميم معارضها داخل مبنى معاصر حول فناء مضيء في حي الجديدة للفنون، وهو عبارة عن مبنى مصنوع من الكورتن ستيل، والزجاج، والخرسانة المصقولة، قام بتصميمه إستديو جيو فورما الإيطالي ويستوحى تصميمه من المباني القديمة المكونة من الطوب المنقوش والمستخدم بكثرة في الأبنية المحيطة في حي الجديدة.

وبدأ الافتتاح بتدشين معرض "مورد: نحتفي بالتصميم المستوحى"، الذي يأتي مع برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والحوارية، والتصاميم المستوحاة من العُلا تتناول التصميم، الهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، وسيكون الحدث الأول ضمن برنامج المعارض المستمر، وسيستمر إلى 1 يونيو القادم .

ويستكشف المعرض أيضاً الهوية البصرية لمساحة العُلا للتصميم التي قام بتصميمها استديو كلارا سانشو ووكالة التصميم ليترز 29 من مدريد، يستند الشعار إلى عناصر عدة مستوحاة من العُلا، مثل النقوش القديمة في جبل عكمة، والطوب المنقوش لتمرير الهواء في حي الجديدة وغيرها من العناصر المعمارية الفريدة التي تظهر في تضاريس العُلا اليوم.

أما تصميم المعرض الذي نفذته أتيليه بروكنر فيأخذ الزوار في رحلة تحاكي الحواس عبر تصاميم مستوحاة من العُلا، جامعاً الأعمال المختلفة للمصممين في سرد مكاني آسر. وتعمل مساحة العُلا للتصميم على بناء أرشيف يستخدم لتسجيل هذه المشاريع الإبداعية، حيث سيكون بمثابة مصدر متجدد للإلهام في مجال التصميم، وخلاصة حيّة لمبادرات التصميم المحلية، كما ستستضيف ورش العمل والأرشيف أيضاً المصممين الطموحين من مجتمع العُلا ممن يرغبون بالمشاركة في المساحة الإبداعية.

كما يشارك أيضاً في المعرض المتأهلون للتصفيات النهائية من جائزة العُلا للتصميم بنسختها الثانية، وهم إيمان ملاح طيب، سارة كانو، وإستديو شدة، وممثلون عن إقامة العُلا للتصميم بنسختها الأولى، حيث يشاركون بخمسة تصميمات هي: بحريني – دينيش من البحرين والدانمارك، هول هاوس من فرنسا، إستديو ليو أورتا من فرنسا، إستديو رو ماتيريال من الهند، ولين عجلان من السعودية.

وقالت القيّمة الفنية في مساحة العُلا للتصميم، سارة غني: "تلتزم مساحة العُلا للتصميم بالاحتفاء بتاريخ العُلا الطبيعي وإرثها الثقافي، لتلهم مستقبلاً مستداماً عميق الجذور في المكان، يكمن طموحنا في دعم اقتصاد التصميم، وتوفير الموارد للمصممين للاستكشاف والتجربة، ونهدف لأن تكون هذه المساحة بمثابة مكان يتيح للزوار البحث والاكتشاف والتواصل مع المراحل التي تقف وراء رحلة العُلا للتصميم".