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مدريد: أعلنت الحكومة الإسبانية السبت فتح موانئها البحرية أمام السفن السياحية الدولية اعتباراً من 7 حزيران/يونيو، رافعة بذلك قيودا فرضت مع بداية تفشي جائحة كوفيد-19.

وعزت وزارة النقل تخفيف القيود في بيان إلى تباطؤ مسار العدوى في أوروبا التي تأتي منها غالبية السفن، ولكن أيضاً إلى تقدّم حملات التلقيح.

كذلك، يرتبط القرار بانخفاض عدد الإصابات في المناطق التي ترسو فيها غالبية السفن.

وكان الحظر قد أقّر منتصف آذار/مارس 2020 في اسبانيا التي كانت قبل الأزمة الوبائية الوجهة الثانية في أوروبا لتوقف السفن السياحية ذات الأثر المهم على الاقتصاد، بحسب الوزارة.

ونقلت الوزارة في بيانها عن إحصاءات الرابطة الدولية للسفن السياحية، أنّ هذا القطاع رفد الناتج المحلي الإجمالي لاسبانيا ب2,8 مليار يورو، علماً أنّه يوفّر 50 ألف وظيفة وتبلغ كلفة رواتبه الشهرية 1,5 مليار دولار.

وتضررت اسبانيا بشدّة من جراء تفشي كوفيد-19، فتكبّدت نحو 80 ألف وفاة وأكثر من 3,6 ملايين إصابة. غير أنّ عدد الإصابات انخفض بشكل واضح توازياً مع تقدّم برنامج التلقيحات.