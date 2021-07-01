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واشنطن: رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو المرتقب هذه السنة في الولايات المتّحدة وحثّ إدارة بايدن إلى إلغاء الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت في عهد دونالد ترامب لا سيّما في مجال الفولاذ والألمنيوم.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سنوي حول أكبر اقتصاد في العالم الخميس إنّ "النمو في 2021 سيكون بحدود 7% والوتيرة الأسرع" واصفاً الانتعاش الاقتصادي بأنه "لافت" بعد ركود غير مسبوق العام 2020.