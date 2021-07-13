إعلان تحريري

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مع تطور العلم الحديث وانتشار المعلومات بالمحتوى الرقمي، أصبحت المعلومة مُتاحة بيد الجميع بفضل الكثير من المواقع الرائدة في هذا المجال، وأهمُّها موقع المرجع (almrj3.com) الإلكتروني الأول للمحتوى العربي الذي يعدُّ واحدًا من أوثق المواقع الإلكترونية التي تُقدِّم المحتوى الرقمي العربي.

ولم تكن هذه الثقة إلَّا بسبب المسؤولية الكبيرة التي حملتها إدارته على عاتقها في سبيل الوصول به إلى هذه المنزلة الرفيعة. حيث أنه يضمُّ مجموعة كبيرة من نخبة الكتّاب والمدققين في الوطن العربي.

ويقدِّم موقع المرجع المعلومة المفيدة الموثوقة والموثّقة للقارئ العربي، حتَّى يكون مرجعًا رسميًا يحصل من خلاله القارئ على ما يريد من معلومات بمختلف المجالات والاختصاصات. وهو يغطِّي مجموعة كبيرة من التصنيفات والأقسام التي جعلت منه موسوعةً كاملة تُلبِّي احتياجات الزائر على اختلاف اهتماماته.

ولعلَّ أبرز الأقسام والتصنيفات الموجودة في الموقع هو المرجع الخليجي الذي يقدِّم مقالات تتحدَّث عن كل ما يتعلَّق بالخدمات الحكومية وخدمات الجامعات في السعودية ودول الخليج بالإضافة إلى معلومات موثوقة عن مختلف دول الخليج العربي.



ويضم الموقع مرجعًا إسلاميًا يضم العديد من المقالات الإسلامية الموثقة من مصادر التشريع الصحيحة، كما يضم مقالات أدبية وتعليمية وتقنية وعلمية تقدِّم المعلومة الصحيحة التي يحتاجها القارئ العربي.

ويحوي تصنيفًا خاصًا بمعاني الأسماء؛ ويضم هذا التصنيف مجموعة من المقالات الخاصة بالأسماء ومعانيها، بحيث يوفِّر للقارئ العربي مجموعةً كبيرة من الأسماء مع معنى كل اسم على حدة.



ومن أشهر مقالات هذا التصنيف مقال "أسماء بنات" الذي يحوي مجموعة من أسماء البنات النادرة والإسلامية والتركية ومجموعة من الأسماء بكل حروف اللغة العربية.

كما يبرز في هذا التصنيف مقال "أسماء أولاد" وهو شامل يضم الكثير من أسماء الأولاد الصغار الذكور، الإسلامية، العربية الأصيلة و بالإنجليزية مع معناها. كما يحوي مجموعة من الأسماء الخاصة بالأولاد بكل حرف من حروف اللغة العربية.



ويمتاز موقع "المرجع" بالشمولية التي رفعته إلى هذه المنزلة المرموقة. فهو يحوي مجموعة كبيرة من المقالات الجغرافية والاقتصادية والعلمية والخاصة بالسيارات. كما يحوي عددًا كبيرًا من مقالات تفسير الأحلام المأخوذة من كُتب تفسير أحلام معروفة وموثوقة. بالإضافة إلى مقالات ترفيهية ومسلية، وأخرى طبية من مصادر طبية رسمية، وأيضاً مقالات خاصة بوصفات الطبخ.



الجدير ذكره أن الموقع يُغطي كافة احتياجات الزائر في المناسبات الرسمية، كالأعياد الوطنية والأعياد الشرعية وغيرها من المناسبات المهمة التي يقدِّم فيها الموقع نخبة المقالات من عبارات تهنئة وكلمات مباركة في هذه المناسبات.



هذا ويكمن سرُّ التفوق الذي وصل إليه موقع "المرجع" في المتابعة الدائمة من قبل الإداريين، من أجل مواكبة الأحداث اليومية، عبر تحديث كافة المعلومات التي يتم نشرها، ليكون الموقعُ المرجعَ الإلكتروني الأول للمحتوى العربي.