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إيلاف من بيروت: ارتفعت أسعار بن "أرابيكا" إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات مدفوعة بعلامات متزايدة على انكماش عالمي في إمدادات الحبوب التي تفضلها شركة "ستاربكس".

قفزت العقود الآجلة بنسبة 11% في نيويورك إلى 1.95 دولار أمريكي للرطل، وهو الأعلى للعقد الأكثر نشاطاً منذ نوفمبر 2014.

وبحسب تقرير نشره موقع "الشرق"، شهدت تكلفة المشروبات الأكثر شهرة في العالم زيادة مستمرة، مما يزيد من مخاوف أوسع بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأدى الجفاف بالفعل إلى انخفاض غلة المحصول الذي يتم حصده للعام الحالي. كما ساهمت موجتان من الصقيع في أقل من شهر بالبرازيل -أكبر مصدّر للبن- في تقليص آفاق الإنتاج في الموسم التالي، لأنه سيجبر المزارعين على التقليم الأشجار.

وقال ريجيس ريكو ، مدير في شركة "آر آر كونسولتيرا رورال": "لم نشهد وضعاً كهذا منذ آخر صقيع في العام 1994.. كان مدى الصقيع كبيراً وقبيحاً جداً جداً في هذه المرة".

يؤدي انتعاش الطلب إلى تفاقم أزمة الإمدادات، في حين تتضاءل المخزونات. وتتوقع الولايات المتحدة أن تلامس مخزونات البرازيل أدنى مستوى لها منذ ستين عاماً. وتشهد المخزونات انخفاضاً في الدول المستهلكة -بما في ذلك الولايات المتحدة أكبر المشترين، في نفس الوقت الذي تخفف القيود الوبائية وتعيد فتح المقاهي.

كما أدت التحديات اللوجستية، بما في ذلك تكاليف الشحن المرتفعة إلى تضرر سلاسل التوريد.