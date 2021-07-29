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سيول: أعلنت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكوريّة الجنوبيّة إرتفاع أرباحها الصافية أكثر من 70% في الفصل الثاني من العام، نتيجة ارتفاع أسعار الرقائق بسبب الطلب المرتفع جدًّا عليها في فترة تفشّي وباء كوفيد-19.

وأدّت طفرة العمل من المنزل جرّاء الأزمة الصحيّة، إلى زيادة في الطلب على الأجهزة التي تعمل بأشباه الموصلات التي تصنّعها الشركة العملاقة الكوريّة الجنوبيّة.

وقالت المجموعة أنّ "مبيعات بطاقات الذاكرة تجاوزت التوقّعات وارتفاع الأسعار كان أقوى ممّا كان متوقّعًا".

وسجّلت أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكيّة في العالم، ارتفاعًا في ربحها الصافي بنسبة 73,4% بلغ 9600 مليار وون (7,07 مليار يورو) في الفترة الممتدّة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أكّدت المجموعة في بيان.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 54,3% وبلغ 12600 مليار وون، أي أكثر بقليل من توقّع الشركة الذي بلغ 12500 مليار وون في مطلع الشهر.

وسُجّلت هذه النتائج الجيّدة رغم تراجع أرباح قسم الهواتف الذكيّة بسبب مشاكل في سلسلة إمداد أدّت إلى اضطراب الإنتاج العالمي.