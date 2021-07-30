قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من دبي: تم عرض طلب توظيف ملأه رئيس شركة آبل الراحل ستيف جوبز في عام 1973، وبيعه بالمزاد بمبلغ 343 ألف دولار، في أعلى مبلغ حصلت عليه الوثيقة الأثرية في المزادات الأربعة التي شاركت فيها، متفوقًا بشكل مريح على الرقم القياسي السابق البالغ 222,400 دولار عرضته مجموعة من الأصدقاء باسم "وينثروب فنتشورز" Winthorpe Ventures للبيع في مارس.

وقد أقيم المزاد الأخير عبر الإنترنت وأغلق يوم الأربعاء 28 يوليو الجاري.

ملأ جوبز طلب التوظيف المكون من صفحة واحدة يدويًا عندما كان في الثامنة عشرة، قبل ثلاث سنوات من مشاركته في تأسيس شركة "آبل" مع صديقه ستيف وزنياك، ورجل الأعمال رونالد واين.

لم تُثبت الوظيفة التي كان يبحث عنها جوبز في النموذج، لكن بالنظر إلى ما فعله، وحقيقة أن التطبيق يدرج "تكنولوجيا الإلكترونيات" و "مهندس التصميم" كقدرات ومصالح خاصة، إلى جانب "الكمبيوتر" و "الآلة الحاسبة" للتجربة ، يمكننا أن نفترض أن وظيفته كانت مرتبطة بالتكنولوجيا.

يقول الإعلان على صفحة المزاد : "يعد طلب التوظيف الخاص بستيف جوبز من عام 1973 جزءًا فريدًا من التاريخ، منذ اللحظة التي غيّر فيها هذا الحالم العالم" .

يضيف: "إنها لقطة سريعة في ذهن عبقري المستقبل في لحظة يكون فيها أي انحراف صغير عن المسار أمامنا يعني عالمًا مختلفًا تمامًا اليوم".

بيعت هذه الوثيقة بمبلغ 18750 دولارًا في عام 2017، وبمبلغ 174،757 دولارًا في عام 2018، وبـ 222،400 دولارًا في مارس.

في محاولة لتوليد المزيد من الاهتمام بالمزاد الأخير، ما عرضت وينثروب فنتشورز الوثيقة الأثرية كنسخة مادية فحسب، لكن أيضًا كشهادة بنمط (NFT) وهي نوع من الشهادات التي تسمح للشخص الحصول على ملكية شيء رقمي. وقالت الجهة المنظمة إنها قررت تقديم الوثيقة في شكلين في مزادين منفصلين "لاختبار الرغبة في الأصول الرقمية على النقيض من المعادلات المادية".

في النهاية ، جلبت نسخة NFT من نموذج طلب الوظائف 23،076 دولارًا فقط، أي أقل كثيرًا من الإصدار المادي، ما يؤكد على ما يبدو أن معظم مقدمي العروض قد تم إصلاحهم بشأن الحصول على الأداة المادية الأصلية.

لم يتم الكشف عن هويات الفائزين بالمزاد.