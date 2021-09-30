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تل أبيب: هبطت أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل في مطار بن غوريون في تل أبيب، بحسب مصوّر في وكالة فرانس برس.

وخُصّص للطائرة استقبال رسمي.

وكانت رحلة "طيران الخليج" GF 972 غادرت في وقت سابق الخميس المنامة، عاصمة البحرين.

ويرمز الرقم 972 إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل ،التي طبعت علاقاتها مع أربع دول عربية العام الماضي بدءاً بالإمارات ومن ثم البحرين والسودان والمغرب، برعاية الولايات المتحدة إبان ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وأصبحت هناك رحلات تجارية جوية بين إسرائيل وكل من الإمارات والمغرب.

נחתנו בבחריין. גאה לייצג את ישראל בביקור רשמי והיסטורי ראשון בממלכה. תודה על קבלת הפנים החמה.



وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب.



צילום: שלומי אמסלם, לע"מ. pic.twitter.com/yZ1gFuQC82 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

أول زيارة رسمية

ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الخميس بأول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين سيتم خلالها افتتاح سفارة لإسرائيل، وتوقيع اتفاقات تعاون إقتصادي وتكنولوجي بين البلدين.

وقال لبيد في تغريدة على تويتر باللغتين العربية والعبرية "وصلنا إلى البحرين. فخور جدًّا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة".

واستقبله على المطار نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني. وسيعقد الرجلان مؤتمرًا صحافيًّا مشتركًا في وقت لاحق اليوم.