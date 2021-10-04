قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



اديس ابابا: أقيمت الاثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي (شمال) المتواصل منذ أشهر.

وأدى أبيي الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات حزيران/يونيو، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وقال أبيي خلال أدائه اليمين "أنا أبيي أحمد علي، اليوم في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعّهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية ومع إيمان بالدستور".

وحقق حزب أبيي "الازدهار" فوزا ساحقا في انتخابات حزيران/يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فدراليون انعكاسا للإصلاحات الديموقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018.

لكن إلى أن حان الوقت ليدلي الناخبون بأصواتهم، قتل عشرات الآلاف في النزاع في إقليم تيغراي حيث يواجه مئات الآلاف ظروفا أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة، وهو أمر يلطّخ سمعة رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019.