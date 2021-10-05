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لندن: اقتصر عدد سائقي الصهاريج الأوروبيين الذين تمكّنت المملكة المتحدة من الإستعانة بهم إلى الآن على أقل من عشرة بالمئة من أصل ثلاثمئة رصدت لهم تأشيرات عمل مؤقتة بهدف معالجة النقص في إمدادات البنزين في البلاد في مرحلة ما بعد بريكست، وفق ما أكّدت الحكومة، إثر التباس حول العدد الفعلي للتأشيرات التي تم إصدارها.

وخلال مقابلات أجريت معه الثلاثاء أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ البلاد تلقّت 127 طلب تأشيرة عمل مؤقّت، أي أقل من نصف العدد المتاح، نافيًا معلومات نشرتها صحيفة ليلًا تفيد بأن العدد يقتصر على 27.

لكن بعد ساعات أكّدت الحكومة أنها تلقّت 27 اسمًا للتأشيرات، ولم تشأ الرد على أسئلة بشأن تأكيد جونسون أنّ العدد يناهز خمسة أضعاف هذا الرقم.

مشكلة عالمية

وقال متحدّث حكومي "إنها مشكلة عالمية ونحن نعمل بشكل وثيق مع القطاع منذ أشهر لفهم كيفية تعزيز التوظيف".

ومنذ أسبوعين ونيّف تتشكل في بريطانيا طوابير طويلة أمام محطات توزيع البنزين خصوصًا في لندن وجنوب شرق إنكلترا، بعدما أدّت مشاكل في الإمداد إلى إغلاق مؤقّت لهذه المرافق ولعدد قليل من متاجر البيع بالتجزئة.

وعدّلت الحكومة سياسة الهجرة التي شدّدتها بعد بريكست، وذلك من أجل إصدار ما يصل إلى عشرة آلاف وخمسمئة تأشيرة عمل مؤقّتة.

والأسبوع الماضي أعلنت أنها ستصدر فورًا 300 تأشيرة عمل مؤقّتة لسائقي الصهاريج.