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إيلاف من دبي: قريبا قد تنقلب اجتماعات العمل رأسا على عقب. هذا ما كشفه الملياردير الأميركي بيل غيتس.

فوفقًا لتقرير نشره موقع "العربية.نت"، وفي متابعة لما نشره غيتس قبل أيام على مدونته الخاصة، توقع مؤسس مايكروسوفت أن تحدث جائحة كورونا تغيراً جذرياً ومستمراً في مكان العمل، لا سيما بعد أن عمدت عدة شركات إلى اتباع نظام العمل عن بعد.

وأوضح أن العمل عن بعد لن يؤدي إلا إلى جذب المزيد من الناس إلى تقنية "ميتافيرس" التي أعلنت عنها شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) مؤخرا.‏

رجح غيتس أن تنتقل معظم الاجتماعات الافتراضية، خلال العامين أو الثلاثة القادمة، من شبكات صور الكاميرا ثنائية الأبعاد إلى "ميتافيرس"، وهي مساحة ثلاثية الأبعاد فيها صور رمزية رقمية,

واعتبر أن "هذا العرض الشبكي ثنائي الأبعاد، الذي شبهه ببرنامج الألعاب "Hollywood Squares" هو ما نحصل عليه حالياً من معظم منصات اجتماعات الفيديو، مثل "زووم" و"تيمز" التابعة لمايكروسوفت، "لكن ’ميتافيرس‘ سيوفر صورة رمزية ثلاثية الأبعاد يمكنها حضور الاجتماعات في مساحة مكتب افتراضية أو وجهة أخرى، حيث يمكن أن تتفاعل مع الصور الرمزية لزملائك في العمل"!

وأوضح قائلا: "الفكرة هي أنك ستستخدم الصورة الرمزية الخاصة بك في النهاية لمقابلة أشخاص في مساحة افتراضية، وكأنك تتواجد معهم في غرفة فعلية، ولكن المستخدمين سيضطرون لارتداء سماعات رأس للواقع الافتراضي أو نظارات واقية للقيام بذلك".