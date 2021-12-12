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أبيدجان: دعت 11 منظمة غير حكومية دولية السبت سلطات النيجر إلى إطلاق سراح خمسة ناشطين في المجتمع المدني بينهم فرنسي اعتقلوا في نيامي على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت هذه المنظمات في بيان إن السلطات أوقفت الجمعة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أربعة ناشطين في منظمة "لنطوي الصفحة" (تورنون لاباج) فرع النيجر وماتيو بورشييه الذي يعمل في منظمة "لنعمل معا من أجل حقوق الإنسان"، موضحة أنهم "أمضوا الليلة في الحجز في نيامي".

والناشطون الأربعة الذين أوقفوا هم أرمادان موسى وبيليامينو إيدي ومبارك هبو وهيما هاماني.

وكانت منظمة "لنطوي الصفحة" نظمت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان قافلة للمواطنين من أجل الديمقراطية بهدف "توعية سكان نيامي بشأن احترام الحقوق الأساسية وفوائد النظام الديموقراطي"، حسب المنظمات غير الحكومية.

وبين هذه المنظمات "لنطوي الصفحة" و"محامون بلا حدود" والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وبعد انطلاق القافلة من مقر منظمة "لنطوي الصفحة"-النيجر في نيامي اعتقلت الشرطة 15 ناشطا "تم استجواب أربعة منهم واحتجازهم في مركز شرطة نيامي المركزي" حيث "أمضوا الليل بسبب تجمع بدون ترخيص ".

وقال مايكول زودي المنسق الوطني للمنظمة نفسها لفرانس برس مساء السبت إنه "اطلق سراح الأشخاص الآخرين وبينهم سائقو سيارات أجرة وصحافيون لكن الأعضاء الأربعة في المنظمة وماتيو بورشييه ما زالوا محتجزين في مركز الشرطة".

وقالت المنظمات إن ماتيو بورشييه المسؤول أيضًا عن المناصرة والحماية في الأمانة العامة الدولية لمنظمة "لنطوي الصفحة" في نيامي "لم يكن مشاركا في القافلة" و"أوقف في المدينة من قبل أربعة شرطيين بملابس مدنية بينما كان على دراجة نارية".

ودعا موقعو البيان سلطات النيجر إلى "الإفراج عن المعتقلين فورا" و"وضع حد لأي مضايقات ضد أعضاء المجتمع المدني".

ومنع القضاء النيجري تظاهرة كان من المقرر أن تنظمها "لنطوي الصفحة" الأحد في نيامي للاحتجاج والمطالبة برحيل القواعد العسكرية الغربية وخصوصا الفرنسية، الموجودة في النيجر في إطار مكافحة الجهاديين.