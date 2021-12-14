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بروكسل: قدمت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إصلاحًا لفضاء شنغن لمراقبة الحدود الداخلية فقط حفاظا على السوق الموحدة، مع الاستجابة جزئيًا لمخاوف الدول الأعضاء بشأن تحركات الهجرة.

هذا الإصلاح هو أحد القضايا ذات الأولوية التي يعتزم إيمانويل ماكرون عرضها خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022.

وقال نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس سخيناس لدى عرض الاقتراح "كما كل النجاحات يجب تشديد شنغن لمواجهة التحديات العديدة".

وان كان شنغن من حيث المبدأ منطقة لحرية التنقل دون ضوابط على الحدود الداخلية بين 26 دولة (22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا)، فقد أعادت عدة دول عمليات التدقيق العشوائي في الهويات على الحدود في السنوات الأخيرة بعد أزمة الهجرة في عام 2015 والتهديد الإرهابي. في الآونة الأخيرة، أدت القيود المفروضة على حركة التنقل التي فرضتها الدول الأعضاء لمكافحة كوفيد-19 إلى تجزئة هذا الفضاء على نحو إضافي.

ست دول - فرنسا وألمانيا والدنمارك والنمسا والنروج والسويد - تجدد منذ عام 2015، كل ستة أشهر هذه المراقبة المصرح بها بموجب قانون شنغن على أساس استثنائي وبشكل مؤقت.

تمنى الرئيس الفرنسي مؤخرًا "مزيدًا من الفعالية" ضد الهجرة غير المشروعة وطالب على وجه الخصوص بإمكانية إجراء عمليات مراقبة على بعد عدة كيلومترات من الحدود بين دولتين عضوين.