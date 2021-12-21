قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وبريطانيا الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب الطلب القوي على هذه الموارد في فصل الشتاء وتصاعد الخلافات جيوسياسية بين المورد الرئيسي روسيا والدول المستهلكة.

ووصل مؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي في أوروبا إلى 162,775 يورو لكل ميغاواط في الساعة وقفزت أسعار الغاز في بريطانيا إلى 408,30 بنسات للوحدة الحرارية في الصفقات الصباحية المتأخرة.