قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: أكّد مؤسّس منتدى دافوس كلاوس شواب، في مقابلة مع صحيفة بليك، أمس، أنّ دورة العام 2022 من المنتدى الاقتصادي العالمي التي أُرجئت إلى مطلع الصيف بسبب السلالة المتحورة أوميكرون، ستُجرى في دافوس.



وأعلن المنتدى الأربعاء أن دورته المقررة في كانون الثاني/يناير في دافوس في جبال الألب السويسرية أُرجئت إلى مطلع الصيف بسبب الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا. وردًّا على سؤال لمعرفة إن كانت استضافة سنغافورة للمنتدى مطروحة مجدّدًا كما حصل مع دورة العام 2021 التي أُلغيت في نهاية المطاف، قال شواب بشكل قاطع: "كلا، ستقام في دافوس".



وأُرجئ المنتدى في العام الماضي من كانون الثاني/يناير إلى مطلع الصيف، لكنّه أُلغي في نهاية المطاف. وأوضح شواب أنّ التدابير الصحية المتّخذة من قبل المنتدى مناسبة لمواجهة المتحورة دلتا المهيمنة في سويسرا حتى الآن لكنها لا تكفي لمواجهة أوميكرون الذي قد يسيطر سريعاً. وعزّزت سويسرا قيودها الصحية بشكل كبير الإثنين في محاولة لوقف الموجة الخامسة من كوفيد وكبح انتشار سلالة أوميكرون.