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كورو (فرنسا): وضع الصاروخ "أريان 5" بنجاح السبت التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر، على ما أعلن مدير عمليات الإطلاق في مركز الفضاء في غويانا الفرنسية.

وقال جان لوك بواييه من القاعة الداخلية في مركز التحكم التابع للقاعدة الفضائية في كورو "انفصل تلسكوب ويب بنجاح، إلى الأمام ويب".

وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ "أريان" بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقرب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.