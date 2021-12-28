قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



جوهانسبرغ: منعت محكمة في جنوب أفريقيا الثلاثاء مجموعة شل الهولندية البريطانية النفطية العملاقة من إجراء عمليات استكشاف زلزالية قبالة سواحل المنطقة السياحية "وايلد كوست" بشرق البلاد في ما يشكل انتصارا لدعاة حماية البيئة القلقين من تداعيات ذلك على الحياة البحرية.

رفضت محكمة مطلع الشهر الجاري طلب هؤلاء بحظر المشروع بشكل عاجل لاستكشاف النفط والغاز عبر عمليات زلزالية كان من المقرر أن تستمر بين أربعة وخمسة أشهر في المنطقة على مساحة تزيد على ستة آلاف كيلومتر مربع.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم شل "نحترم حكم المحكمة وعلقنا الدراسة فيما نراجع الحكم".

وأضاف أن "دراسات من هذا النوع تجرى منذ أكثر من خمسين عاما بما في ذلك أكثر من 15 عاما من البحث العلمي العميق".

وتابع المتحدث باسم شل أن "جنوب إفريقيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتأمين جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة، وإذا تم اكتشاف موارد قابلة للاستمرار في البحر يمكن أن تسهم بشكل كبير في أمن الطاقة في البلاد".

دافع وزير الطاقة في جنوب أفريقيا عن مشروع شل، متهما معارضيه بعرقلة الاستثمارات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد بعد تظاهرات عديدة نظمها دعاة حماية البيئة والمعارضون في البلاد في النصف الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ومنطقة "وايلد كوست" أو الساحل البري مفتوحة على المحيط الهندي وتتسم بمناظر طبيعية خلابة تمتد على حوالى 300 كيلومتر. وهي تضم عددا من المحميات الطبيعية والمناطق البحرية المحمية.