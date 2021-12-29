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غزة (الأراضي الفلسطينية): استنكرت حركة حماس لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي عقد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

في بيان، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن اللقاء "مستنكر ومرفوض من الكل الوطني (أي كل الفصائل) وشاذ عن الروح الوطنية".

واعتبر قاسم أنّ اللقاء "تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، (ما) يزيد من فداحة (جريمة) قيادة السلطة" الفلسطينية.

والتقى الرئيس محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بوزير الدفاع الإسرائيلي، على ما أكّدت مصادر متطابقة من الجانبين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الاجتماع عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة "روش هعين".

وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية أنهما ناقشا "قضايا أمنية ومدنية على المحك".

وبحسب البيان ركز الاجتماع على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

وناقش المسؤولان أيضاً "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين".