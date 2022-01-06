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واشنطن: استحدث القطاع الخاص في الولايات المتحدة حوالى 807 آلاف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر أي أكثر بمرّتين ممّا كان متوقّعًا، وأكثر من ستة ملايين وظيفة جديدة في العام 2021، غير أن أصحاب العمل يواجهون نقصًا كبيرًا في القوى العاملة منذ أشهر.

وتوافرت 807 آلاف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، بحسب الاحصاء الشهري لشركة "إيه دي بي" الذي نُشر الأربعاء، في قابل 505 آلاف وظيفة جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر بحسب بيانات مُراجَعة.

وكان المحلّلون يتوقعون أن تُضاف نحو 425 ألف وظيفة جديدة فقط في الشهر المعنيّ، أي قرابة نصف الذي حققه القطاع الخاص فعليًا.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في "إيه دي بي" نيلا ريتشاردسون في بيان "إن سوق العمل في كانون الأول/ديسمبر اصبحت أقوى مع التراجع التدريجي لتداعيات المتحورة دلتا فيما تأثير المتحورة أوميكرون لم يظهر بعد".

واستحدث قطاع الصناعة 138 ألف وظيفة مسجّلًا، للعام 2021، أكبر عدد من التوظيفات.

وسيُنشر الجمعة التقرير الرسمي للتوظيفات في الشهر الأخير من العام 2021.

جول/كبج/غ ر