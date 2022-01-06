قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: أعلنت هيئة الأمن الصحي البريطانية إصابة شخص بإنفلونزا الطيور في جنوب غرب إنكلترا، مشيرةً إلى أن الخطر لا يزال "ضئيلًا جدًا" بالنسبة للإنسان رغم انتشار وباء قوي جدًا في صفوف الطيور.

تواجه المملكة المتحدة منذ تشرين الثاني/نوفمبر طفرة غير مسبوقة لانفلونزا الطيور. وقد أُنفقت مئات آلاف الطيور بسبب هذا المرض الفيروسي الذي نشرته طيور مهاجرة قادمة من شمال روسيا وشرق أوروبا.

وتم الكشف عن إصابة شخص بعد رصد وباء من سلالة "أتش 5 أن 1" (H5N1) من أنفلونزا الطيور بين طيوره.

وقالت الهيئة في بيان إنّ "الشخص أُصيب بعد مخالطته الوثيقة جدًا والمنتظمة لعدد كبير من الطيور المصابة، كان يعتني بها داخل وحول منزله لفترة طويلة".

وأضافت أن المريض "بحال جيّدة ولا يزال في العزل".

وأشارت إلى أن انتقال إنفلونزا الطيور إلى الإنسان "نادر جدًا".

وأوضحت أن "حاليًا ليس هناك أي دليل على أن هذه السلالة المكتشفة في المملكة المتحدة قد تنتقل من شخص إلى آخر، لكننا على دراية بأن الفيروسات تتحوّر كل الوقت ونواصل متابعة الوضع عن كثب".