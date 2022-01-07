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نيويورك: تقاضى المدير العام لمجموعة "آبل" تيم كوك مبلغا إجمالياً قدره 98,73 مليون دولار العام الماضي على شكل رواتب وحوافز وأسهم، في مستوى قياسي يحققه الأميركي الذي احتفل سنة 2021 بعامه العاشر على رأس الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية.

ويمثل هذا الرقم ازديادا بنسبة تناهز 570 % مقارنة مع 2020، وفق وثيقة قُدمت الخميس لهيئة الرقابة على البورصة الأميركية.

ويتشكل القسم الأكبر من المبلغ (82,35 مليون دولار) من أسهم قدمتها "آبل" لتيم كوك الذي نال أيضا 12 مليون دولار تقديرا لتخطيه الأهداف المالية الداخلية للمجموعة.

أما راتب كوك الأساسي السنوي فلم يتغير مقارنة مع السنوات الماضية ولا يزال يبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وتحقق "آبل" نتائج قوية في بورصة وول ستريت، حيث تخطت الاثنين عتبة ثلاثة آلاف مليار دولار من رأس المال، في سابقة في تاريخ البورصة، قبل التراجع إلى ما دون هذا المستوى.

تكنولوجيا الجيل الخامس

وقد أفادت المجموعة العملاقة مجددا سنة 2021 من المبيعات القوية لمنتجها الأشهر "آي فون"، مع طرحها نهاية 2020 أول طراز يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، وبعده طرازات جديدة في أيلول/سبتمبر الفائت.

وبيّنت الوثيقة المرسلة إلى هيئة مراقبة البورصة أن سهم "آبل" ارتفع بنسبة 1174 % منذ تسلم كوك منصبه في الشركة سنة 2011 وصولا إلى نهاية أيلول/سبتمبر 2021.

وتقدّر "فوربس" ثروة تيم كوك (61 عاما) الشخصية بمليار ونصف مليار دولار، وهو مبلغ أدنى بكثير من ثروات رؤساء شركات عملاقة أخرى.

ويهيمن على هذا التصنيف رئيس "تيسلا" إيلون ماسك مع ثروة مقدرة بـ271,5 مليار دولار، يتبعه مؤسس "أمازون" ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس مع 189,1 مليار دولار.