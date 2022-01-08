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القاهرة: قررت النيابة العامة المصرية السبت حبس رجل الأعمال المصري البارز محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق، "لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة".

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات بدار أيتام https://t.co/SvQjXydUNr — الأهرام AlAhram (@AlAhram) January 7, 2022

وقالت النيابة في بيان إنها أمرت "بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر (...) وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيا".

والأمين رجل أعمال مصري عُرف باستثماراته في مجالي القطاع العقاري والإعلام، وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى عام 2018.

بلاغ

وأفاد بيان النيابة أنها كانت تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بشأن نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به المتهم بدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف جنوب البلاد.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن بدون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة".

وأكدت تحريات الشرطة "صحة ارتكاب المتهم للجريمة"، إلا أنه "أنكر ما نُسب إليه من اتهامات"، بحسب المصدر نفسه.

كشف الوقائع



وحدث أن طفح كيل الفتيات فأخبرن أحد القائمين في الدار على ما يحدث معهن، فانتشرت التفاصيل حتى وصلت لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج التي قررت غلق دار "الأيدي الأمينة للفتيات بلا مأوى" بمحافظة بني سويف مع إلغاء التراخيص الكاملة لها، ونقل جميع الفتيات (18) إلى مؤسسة اجتماعية أخرى.

وألقت قوات الأمن القبض على الأمين فجر أمس الجمعة، وبدأت النيابة التحقيق معه، موجهة له اتهامات بالاتجار في البشر والتعدي على الفتيات.

وتردد في عدة وسائل إعلام عربية ومصرية أنه كان يغريهن بالمال والهدايا مقابل السماح له بالتحرش بهن. كما أجبر بعضهم على الزواج عرفيا. كما أنه هدد بعضهن بالضرب في حال رفضن نزواته، وكان يحضرهن إلى غرفته ويطلب منهن الرقص، ويأخذ بعضهن الى فيلته الخاصة حيث يطلب منهن ارتداء ملابس جديدة وقصيرة وبكيني، ثم يقبلهن بعنف_ بحسب روايات نُقِلَت عن فتيات دار الأيتام التي كان يديرها.

يبقى أن النيابة العامة قررت احتجاز الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق لتُصدر أحكامها لاحقاً بحسب مجريات وأحكام القضية.