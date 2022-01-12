قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الثلاثاء إن إنهاء الدعم النقدي الاستثنائي لاقتصاد البلاد لن يكون له تأثير سلبي على سوق العمل، مؤكدا أن الأولوية هي استعادة استقرار الأسعار.

وصرّح جيروم باول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "حان الوقت حقا لأن نبدأ في الانتقال من حال الطوارئ الوبائية إلى مستوى طبيعي أكثر".

وأضاف "لا يتوقع أن تكون لذلك آثار سلبية على سوق العمل"، مشيرا إلى أن التوظيف يشهد زخما ايجابيا.

وتابع باول "سوق العمل تتعافى بشكل مذهل" من الأزمة التي أغرقتها فيها جائحة كوفيد-19 في ربيع العام 2020.

وأشار إلى أن معدل البطالة انخفض في كانون الأول/ديسمبر إلى 3,9 بالمئة ليقترب من مستوى ما قبل الوباء (3,5 بالمئة).

لكنه أقر بأن عودة بعض الموظفين إلى العمل لا تزال صعبة رغم أن عروض العمل كثيرة.

وأوضح رئيس البنك المركزي الأميركي أن خطر التضخم في الوقت الحالي هو أكثر ما يثير القلق، مبررا سلسلة الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة هذا العام.

وأضاف أنه إذا استمر التضخم في الارتفاع إلى ما بعد منتصف العام "فسوف نتفاعل وفقا لذلك"، ملمحا إلى أن الاحتياطي الفدرالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة بنسق أسرع.

وحذر جيروم باول من أن "العودة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق وقتا"، بينما أسعار الفائدة حاليا قريبة من الصفر.

كذلك، أشار إلى أنه "لضمان توسع (اقتصادي) مستدام، يجب أن يكون لدينا استقرار في الأسعار".

وارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر بمعدل غير مسبوق منذ نحو 40 عاما بلغ 6,8 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه عام 2020.

وذلك المعدل بعيد كل البعد عن هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 بالمئة والذي يعد سليما للاقتصاد.