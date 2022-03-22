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الجزائر: وقعت أربع مجموعات جزائرية وصينية الثلاثاء اتفاقية إنشاء شركة لإنتاج الأسمدة الزراعية باستغلال مناجم الفوسفات شرق الجزائر بقيمة 7 مليارات دولار، وهو مشروع أعيد إحياؤه بعد صعوبات واجهها منذ توقيع أول اتفاق في 2018، بحسب بيان لمجموعة سوناطراك أحد شركاء المشروع.

تملك الجموعتان الجزائريتان أسميدال، أحد فروع سوناطراك ومناجم الجزائر 56% من "الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة" مقابل 44% للمجموعتين الصينيتين "هويوان" للهندسة الصناعية و"تيان أن" المتخصصة في إنتاج الأسمدة، بحسب بيان عملاق المحروقات الجزائري.

وأضاف "يعتبر مشروع الفوسفات المُدمج والذي يمثل استثمارا يقدر بحوالي 7 مليارات دولار أميركية، كأول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة".

وظائف

وسيسمح المشروع الذي أعيد إحياؤه بعد صعوبات واجهها منذ إطلاقه في 2018، بنحو 12ألف وظيفة في مرحلة الإنجاز، ثم ستة آلاف وظيفة مباشرة عند انطلاق الإنتاج إضافة إلى 24ألف وظيفة غير مباشرة.

وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) في 2018 اتفاق شراكة مع الشركة الصينية "سيتيك" لكن الجزائر التي شهدت منذ ذلك الوقت نهاية نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تخلت عن المشروع وقامت بطرح دعوة مفتوحة لإبداء الاهتمام في أيار/مايو2021.

وينتظر ان يتيح هذا المشروع إنتاج 5,4 مليون طن من الأسمدة باستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة في ولاية تبسة، على بعد 630 كلم شرق العاصمة الجزائر.