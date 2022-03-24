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موسكو: استأنفت بورصة موسكو صباح الخميس تداول الأسهم جزئياً بعد توقف لنحو شهر، في خطوة تخضع لضوابط صارمة على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتم استئناف التداول على أسهم نحو 30 شركة فقط. وحقق مؤشر "مويكس" المسّعر بالروبل مكاسب بنحو 10 بالمئة بعد بدء التداولات، بينما خسر مؤشر "أر تي أس" المسعّر بالدولار، أربعة بالمئة.