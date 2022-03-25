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بروكسل: أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجمعة تشكيل "فريق عمل" بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا.

وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة فيما تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى حظر صادرات الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وتحض دول البلطيق وبولندا شركاءها على القيام بهذه الخطوة لكنّ بعض الدول ما زالت مترددة في وقف الإمدادات بشكل مفاجئ نظراً إلى اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

وأعلنت ألمانيا الجمعة أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حادّ وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان "من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام" مضيفة أنه "بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي". أما بالنسبة إلى الغاز فبإمكان ألمانيا أن تكون "مستقلة إلى حد بعيد... بحلول منتصف 2024".

أمن الطاقة

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن سابقاً خططاً طموحة تساهم في خفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وإلغاء الواردات تماماً قبل نهاية العقد.

وأوضحت فون دير لايين أن فريق العمل سيعمل مع الدول الأعضاء "من أجل أن تضمن حتى العام 2030 على الأقل، حصول الاتحاد الأوروبي على 50 مليار متر مكعب في السنة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركي الإضافي".

وأضاف البيان أن "فريق العمل المكلّف أمن الطاقة سيرأسه ممثل للبيت الأبيض وممثل لرئيسة المفوضية الأوروبية".

وأشار إلى أنه "سيعمل على ضمان أمن الطاقة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي استعداداً لفصل الشتاء المقبل والشتاء التالي، مع دعم هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي".

وتواجه أوروبا مهمة كبرى متمثلة في استبدال إمدادات الغاز الروسي إذ تزود موسكو القارة حوالى 150 مليار متر مكعب من الغاز كل عام.