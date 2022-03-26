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فاليتا: ثمة خمسة أمور يتعين معرفتها عن مالطا حيث تجري السبت انتخابات تشريعية

نالت مالطا، المستعمرة البريطانية منذ مطلع القرن التاسع عشر، استقلالها في 21 أيلول/سبتمبر 1964، محتفظة بعضويتها في الكومنولث.

أعلنت مالطا جمهورية في عام 1974، وانضمت البلاد، ولغتها الرسمية المالطية والإنكليزية، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ثم إلى منطقة اليورو في عام 2008.

وتُعد مالطا جمهورية برلمانية ذات مجلس واحد ويتولى السلطة فيها رئيس الوزراء.

يتميز الأرخبيل بوجود حزبين : حزب العمال والحزب الشعبوي.

يحكم رئيس الوزراء روبرت أبيلا المنتمي إلى حزب العمل، مالطا منذ كانون الثاني/يناير 2020، خلفاً لجوزيف موسكات الذي استقال على خلفية أزمة سياسية تتعلق باغتيال الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا في عام 2017 ، والتي فضحت العديد من مساعديه المقربين.

سجلت مالطا ذات الموارد الطبيعية المحدودة انكماشاً حاداً خلال الوباء (-8,2 بالمئة) لكن اقتصادها انتعش بنسبة تجاوزت 9 بالمئة في عام 2021.

في كانون الثاني/يناير، سجلت الجزيرة أدنى معدل بطالة في منطقة اليورو (3,1 بالمئة).

وإضافة إلى السياحة، ساهم في هذا النمو البرنامج المعروف باسم "جواز السفر الذهبي" الذي سمح بمنح الجنسية لاثرياء اجانب، من خلال استثمار مبالغ كبيرة، ما سمح بجذب 1,1 مليار يورو منذ اطلاقه في عام 2013، وفقًا للاحصاءات الرسمية.

في عام 2017، طال البلاد تحقيق باسم "ملفات مالطا" الذي أجرته 13 وسيلة إعلامية أوروبية حول "كواليس الملاذ الضريبي في مالطا"، ونفت الحكومة ما ورد فيه.

العام الماضي، ادرجت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية مقرها باريس تعنى بمكافحة الجرائم المرتبطة بالنظام المالي الدولي، مالطا في "القائمة الرمادية" للدول التي تخضع للرقابة المتزايدة بسبب غسل اموال وتمويل الإرهاب.

يبلغ عدد سكان الأرخبيل، المكون من ثلاث جزر مأهولة (مالطا وغوزو وكومينو)، 516 ألف نسمة ضمن مساحة 316 كيلومترًا مربعًا، مما يجعله أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي وأكثرها كثافة سكانية.

بوابة المهاجرين

تقع بين صقلية وتونس، وهي بوابة المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.

وصل أكثر من 830 مهاجرًا إلى مالطا في عام 2021 مقارنة بنحو 2300 في العام السابق.

منذ صيف 2018، وافقت فاليتا على عدة عمليات إنزال مهاجرين أنقذتهم المنظمات غير الحكومية، ولكن بموجب اتفاقيات لتوزيعهم على عدة دول أوروبية حصراً.

تعد مالطا، حيث الكاثوليكية دين الدولة، البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يحظر الاجهاض الطوعي. وفي حال المخالفة، تبلغ العقوبة السجن من 18 شهرًا إلى ثلاث سنوات، ودينت ثلاث نساء فقط خلال العقدين الماضيين مع وقف التنفيذ، وفقًا لصحيفة تايمز أوف مالطا.

لم يُسمح بالطلاق سوى في عام 2011. وفي عام 2017 ، تمت المصادقة على زواج المثليين وحق التبني لجميع الأزواج.

تأسست المنظمة في القدس عام 1048، ثم طردت منها عام 1291، لتستقر في قبرص ثم في رودس قبل منحها جزيرة مالطا عام 1530 من جانب الامبراطور كارلوس الخامس.

ثم بات يعترف بمنظمة فرسان مالطا في القانون الدولي ككيان سيادي كاثوليكي مقره في روما منذ 1834 وتقيم علاقات دبلوماسية مع اكثر من مئة دولة بينها الكرسي الرسولي.

والنشاطات الاستشفائية والخيرية هي في صلب مهمة الفرسان الاساسية. وهم ناشطون في 120 بلدا حيث يديرون جمعيات ومستشفيات ومستوصفات. وللقيام بمهماتها تضم منظمة فرسان مالطا نحو 13500 عضو.